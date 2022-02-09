أسعار الذهب في الجزائر الخميس 10 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في الجزائر، والذي يحوز على اهتمام كبير لدى المواطنين، خاصة رجال الاعمال والتجار، وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم سعر الذهب في الجزائر إلى جانب سعر اوقية الذهب والجنيه الذهب اليوم الخميس.

أسعار الذهب في الجزائر الخميس 10 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر

بلغ جرام الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم 8244 دينارا (58.82 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر اليوم، لنحو 6183 دينارا (44.12 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 لنحو 4809 دنانير (34.31 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 4122 دينارا (29.41 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم ليسجل 7213 دينارا (51.47 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الجزائر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر اليوم نحو 256.376 ألف دينار (1829 دولارا)

سعر الجنيه الذهب في الجزائر

وسعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 57,707 ألف دينار (411.75 دولار).