 قيادة الحركة الأسيرة تقرر التصعيد.. وتعلن الإغلاق غداً

قررت قيادة الحركة الأسيرة، اليوم الأربعاء، أن تباشر بتصعيد خطواتها ضد هجمة إدارة السجون "الإسرائلية "، بعد أن عمدت الأخيرة إلى رفع حالة التأهب، وعززت الوحدات الخاصة لمواجهة الأسرى بكافة خطواتهم النضالية في المعتقلات.

وبحسب مصادر إعلامية، فقد أعلنت قيادة الحركة الأسيرة أنها ستغلق كافة الأقسام غداً، بعد اجتماع عقدته داخل سجون الاحتلال؛ لمناقشة موضوع تصعيد البرنامج النضالي وكيفية سبل مواجهة أزمة الهجوم الصهيوني الأعنف على الأسرى منذ عملية انتزاع الحرية.

ومساء اليوم، أفاد المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء محمد الشقاقي، بأن اجتماعاً ستعقده الحركة الوطنية الأسيرة سيحمل العديد من الرسائل المهمة، مبيناً أنه سيتناول دراسة أهم المطالب يٌنادي بها أسرانا، والتي تتمثل في عودة الفورة إلى سابق عهدهان وإيقاف نقل الأسرى أصحاب الأحكام العالية بين السجون.

