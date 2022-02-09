سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 10 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب عالميا والتي ارتفعت خلال معاملات اليوم الخميس، بدعم من انخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 10 فبراير 2022

وجاء ذلك رغم أن الأسعار تحركت في نطاق ضيق مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 10 فبراير 2022

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.53% 1835.20 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.45% إلى 1836.10 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019 بينما انخفض الدولار، وهو ما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء أرخص لحائزي العملات الأخرى.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 10 فبراير 2022

وتتجه كل الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير كانون الثاني التي ستصدر غدا الخميس وقد تقدم مزيدا من الوضوح بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي في زيادة أسعار الفائدة.

وفي حين من المتوقع أن تؤدي قراءة قوية للتضخم إلى رفع أسعار الذهب كأداة تحوط، فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر عائدا.

سعر المعادن النفيسة اليوم الخميس

سعر الفضة اليوم الخميس

وارتفع سعر الفضة 0.45 % إلى 23.28 دولار للأوقية

سعر معدن البلاتين اليوم الخميس

وارتفع سعر البلاتين لـ 0.25 % إلى 1034.80 دولار.

سعر البلاديوم اليوم الخميس

وسجل البلاديوم 1.84 % إلى 2289.10 دولار.