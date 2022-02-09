سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 10 فبراير 2022

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الخميس 10 فبراير/شباط 2022 استقراراً لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

لكن ما تزال الليرة السورية ضعيفة قريبة من مستوياتها المتدنية على الإطلاق، مع استمرار انتعاش السوق الموازية عجز البنك المركزي توفير النقد الأجنبي وضخه في الأسواق المحلية.

وأدى ضعف الليرة السورية داخل الأسواق المحلية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، سواء الخضروات والفواكه أو المواد التموينية أو اللحوم.

ويبدو أن توقعات الاقتصاد السوري للعام الجاري 2022 قد تتجه للأسوأ في الوقت الذي تستمر فيه السلع والخدمات بتسجيل أسعار مرتفعة في سوريا.

ووصلت أسعار اللحوم، إلى سقف مرتفع جديد، إذ بلغ سعر كيلو لحم الخروف الضأن 42 ألف ليرة سورية، والدجاج 8800 ليرة، وشرحات الدجاج 19500 ليرة.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبقي سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3595 ليرة للشراء، و3630 ليرة للبيع.

بلغ سعر اليورو في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، 4098 ليرة للشراء، و4143 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، 4859 ليرة للشراء، و4916 ليرات للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 956 ليرة للشراء، و969 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، نحو 976 ليرة للشراء، و988 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 11891 ليرة للشراء، و12032 ليرة للبيع.