سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 10 فبراير/ شباط 2022

صعدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس فبراير/شباط 2022، بدعم استقرار "المعدن النفيس" عالميا، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم نحو 147.626 ألف ليرة (58.77 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق) نحو 129.176 ألف ليرة (51.42 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في سوريا نحو 110.722 ألف ليرة (44.08 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم نحو 86.116 ألف ليرة (34.28 دولار).

أسعار الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.591 مليون ليرة (1828 دولارا). فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم نحو 1.033 مليون ليرة (411.29 دولار).

أسعار الذهب عالميا

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الأربعاء، إذ أبقى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل بيانات التضخم القوية المتوقعة على نطاق واسع مستثمري الذهب في حالة ترقب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1827.20دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0957 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1828.40 دولار.

ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب إلى حد كبير بالقرب من المستويات الحالية حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، التي قد تقدم المزيد من الإشارات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي حين من المتوقع أن تؤدي قراءة قوية للتضخم إلى رفع أسعار الذهب كأداة تحوط، فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر فائدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 التي بلغتها في الجلسة الماضية، بينما استقر الدولار لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوياته التي سجلها يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة 0.1% إلى 23.19 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1032.88 دولار، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 2240.53 دولار.