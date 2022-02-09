"إسرائيل" تسجّل 61 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت "إسرائيل"، اليوم الأربعاء، 20,219 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 37,608 إصابات يوم أمس الثلاثاء.

ووفق وزارة الصحة "الإسرائيلية"، فقد تم تسجيل 61 وفاة جديدة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9,337 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شهر شباط 2020.

ووفقًا للمعطيات، بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 328,538 حالة. ويبلغ عدد المصابين بحالة حرجة إلى 1,153 مصابًا منهم 273 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي، و22 موصولون بجهاز "الإيكمو".

وقال مسؤول في "الصحة الإسرائيلية": إنه يتوقع أن يكون تراجع موجة فيروس كورونا الخامسة بطيئًا، لافتًا إلى أن معدل الوفيات من جراء الإصابة بكورونا في هذه الموجة مرتفع، لكن التقديرات في المعطيات النهائية ستكون أدنى من الموجات السابقة.

وأضاف أن موجة كورونا الخامسة لن تكون الأخيرة وأنه ينبغي الاستعداد لموجة سادسة، ليس معروفًا متى سيبدأ انتشارها، موضحًا أن تزايد انتشار الفيروس متعلق بعدة أمور، بضمنها نشوء متحورات جديدة محتملة وبمخاطر أن الذي اصيب بعدوى "أوميكرون" سيصاب بعدوى متحورات جديدة مرة أخرى.