راصد جوي يوضح تفاصيل المنخفض الجوي القادم على فلسطين

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء، ظروف الطقس الجوي ليوم غد الخميس، بأن تكون الحرارة أقل من معدلها السنوي، مع نسبة من البرودة.

وقال العلامي على صفحته في فيس بوك، "ستهطل الأمطار على شكل زخات متفرقة بين الحين والآخر فوق غالبية المناطق؛ لتشمل عدة أجزاء من شمال فلسطين من الجليل، والمثلث، والساحلي الشمالي والأوسط، والكثير من محافظات الضفة وقطاع غزة ".

ونوه إلى أن فرصة الإقليم الجنوبي من الضفة، والسواحل الجنوبية (قطاع غزة) من المنخفض تكون أفضل فيما بعد الظهر، وساعات العصر والمساء.

وحول طقس الجمعة، تنبأ الراصد الجوي ليث العلامي، بأن المنخفض الجوي يبدأ بالانحسار، ويبقى الطقس بارداً بوجه عام، وفرص لبعض الأمطار المحلية صباحاً ثم تتوقف لاحقا.

وحول نهاية المنخفض، وعودة الأجواء إلى طبيعتها، أفاد بأن الطقس يستقر وترتفع الحرارة في بداية الأسبوع الجديد.

