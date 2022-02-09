طائرة حربية وقوات خاصة تبحث عن مطلق النار تجاه حافلة بالقدس

شرع جيش الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، في عمليات البحث عن شخص بعد تلقيها بلاغا حول إطلاق نار استهدف حافلة إسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

وأشارت تقارير إلى إطلاق نار، في حين أفادت أخرى باستهداف الحافلة الإسرائيلية بالحجارة، وذلك بالقرب من تلة الذخيرة في القدس المحتلة، الأمر الذي يؤشر لحالة ارباك "إسرائيلي".

وأكدت مصاد عبرية، أن شرطة الاحتلال استدعت قوات معززة إلى المكان الواقع بالقرب من مقر وزارة الحرب الإسرائيلية والشرطة؛ فيما نشرت جنودها في أحياء وبلدات المدينة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مروحية للاحتلال تحلق في سماء القدس. فيما ذكرت طواقم الإنقاذ الإسرائيلية أنها نقلت سائق الحافلة إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، إثر إصابته بجروح "طفيفة" من شظايا الزجاج الذي تطاير بسبب إطلاق الرصاص.

وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال أنها "تلقت بلاغا حول أصوات إطلاق نار على حافلة في جادة ليفي إشكول في القدس"، وأضافت أنها تجري عمليات "بحث عن مشتبه به بدا أنه فر من مكان الحادث".