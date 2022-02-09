كيف كسب مدافع نادي "وست هام"  زوما ودَّ الجمهور بعد تعذيبه قطة؟

أعلن نادي "وست هام" الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معاقبة مدافعه الدولي كورت زوما بـ"أكبر غرامة مالية ممكنة"، بعد نشر مقطع فيديو يُظهر لاعبه زوما يعذب قطة، ما أثار موجة غضب عارمة في إنجلترا.

وأشارت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (أكبر جمعية لحقوق الحيوان )، إلى أنه جرى أخذ القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي منه، لما بدر منه، وقالت "نريد طمأنة الجميع بأننا نحقق بالموضوع، وأن القطتين في مكان آمن ويجري الاعتناء بهما".

وبحسب القوانين المعمول بها، فإن الحد الأقصى للعقوبة التي يمكن أن يفرضها النادي على لاعبه ، ستصل إلى حوالي 300 ألف يورو، وهو ما جرى بحق المدافع الدولي زوما.

وأكد النادي في بيان أن اللاعب وافق فوراً على قيمة الغرامة، وبأنه يشعر بالندم، وقد وافق طواعية على جميع الإجراءات التي جرى اتخاذها بداية، بما في ذلك إعطاء القطتين إلى الجمعية الملكية لفحصهما.

وحاول المدافع الدولي كورت زوما، معالجة الأمر وكسب ودِّ الجمهور مجدداً، بتصرفه الذي أوصى بالتبرع بالمبلغ بشكل كامل لجمعية حماية حقوق الحيوان.

كما طالبت عريضة نُصت باللغتين الفرنسية والإنجليزية، بملاحقات قانونية ضد لاعب وست هام، ولاقت تضامناً كبيراً على منصة "تشاينج.أورغ" (تغيير)، وحصلت على 170 ألف توقيع.