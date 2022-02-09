بالفيديو شاهد: لحظة إطلاق نار تجاه حافلة تقل مستوطنين شمال القدس المحتلة

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 9/2/2022: إن حافلة تقل مستوطنين تعرضت لإطلاق نار في القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار وهي تقل مستوطنين.

فيما بعد أعلنت مصادر عبرية عن إصابة مستوطن بجراح طفيفة جراء إطلاق النار.

كما تواصل قوات الاحتلال البحث عن المنفذ بعد أن اعتقد جيش الاحتلال في البداية أن الأمر مجرد رشق للحجارة، ليتضح فيما بعد أنه إطلاق نار.

فيما شهدت منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، استنفاراً كبيراً بعد ورود أنباء إطلاق نار داخل باص نقل إسرائيلي.

תיעוד ממצלמות האבטחה בירושלים מוכיח כי בוצע ירי לעבר האוטובוס pic.twitter.com/2bUujUmodb — מנדי ריזל (@mendi_rizel) February 9, 2022

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