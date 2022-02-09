حماس تعلق على قرارات المركزي: حبرٌ على ورق

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء 9/2/2022، أن قرارات المجلس المركزي تظل حبراً على ورق لا تجد لها طريقاً للتطبيق على أرض الواقع.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس:"كالعادة تصدر البيانات الختامية وتظل القرارت حبراً على ورق لا تجد لها طريقاً للتطبيق على أرض الواقع"..

وأضاف قاسم:" ‏هذا ما أكدناه منذ البداية، أن عقد المجلس المركزي بهذه الصورة يفتقد للشرعية، ولا يمكن أن يمثل بالمطلق طموحات شعبنا ولا أن يعبر عن آماله ولن يرتقي لحجم ونبل تضحياته."

وكان المجلس المركزي قد أصدر في بيانه الختامي، عدداً من القرارات أبرزها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

وقال المجلس في بيانه :"إن دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أرض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي ينبغي انهاؤه فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرض دولته حتى يتاح لها ممارسة سيادتها الكاملة."