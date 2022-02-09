طالع سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 10 فبراير 2022

شهد سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 10 فبراير/شباط 2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات المالية، بدعم استقرار "المعدن النفيس" عالميا، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم، حيث يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في العراق اليوم الخميس.

أسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم، نحو 86094 دينارا (58.95 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق اليوم، إلى 64572 دينارا (44.21 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50222 دينارا (34.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 75334 دينارا (51.58 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق اليوم نحو 2.678 مليون دينار (1833دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في العراق اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 602.675 ألف دينار (412.65 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الأربعاء، إذ أبقى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل بيانات التضخم القوية المتوقعة على نطاق واسع مستثمري الذهب في حالة ترقب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1827.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0957 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1828.40 دولار.

ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب إلى حد كبير بالقرب من المستويات الحالية حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير/كانون الثاني التي قد تقدم المزيد من الإشارات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي حين من المتوقع أن تؤدي قراءة قوية للتضخم إلى رفع أسعار الذهب كأداة تحوط، فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر فائدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 التي بلغتها في الجلسة الماضية، بينما استقر الدولار لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوياته التي سجلها يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة 0.1% إلى 23.19 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1032.88 دولار، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 2240.53 دولار.