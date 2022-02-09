إيقاف مذيع مصري عن العمل بسبب النادي الأهلي..!

أوقفت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حسام حداد، المذيع بالتلفزيون الرسمي، عن العمل وإحالته إلى التحقيق، بعد حديثه عن أن النادي الأهلي "لا يمثل مصر".

وقالت الهيئة في بيان لها: إنها "قررت إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج ’صباح الخير يا مصر‘ المذاع على شاشة القناة الأولى".

وأكدت أنها "تقف على مسافة واحدة بين الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة"، وقالت إن "كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية".

وكان المذيع على القناة الأولى المصرية، قد قال قبل مباراة الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي، مساء الثلاثاء، في كأس العالم للأندية: "النهاردة النادي الأهلي هيلعب.. هل النادي الأهلي يمثل مصر؟ لا، الأهلي لا يمثل مصر. هو ناد من مصر يحمل اسم مصر، فالنادي الأهلي يمثل نفسه في المقام الأول ثم ينسب إلى دولة مصر".

وأضاف: "هل مطلوب من الزملكاوية النهاردة إنهم يشجعوا الأهلي؟ لا".