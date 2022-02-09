شباب الضفة يُرابطون لمنع هدم منازل أبطال سيلة الحارثية

توجه شباب الضفة المحتلة، إلى بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين بالضفة المحتلة؛ لدعم بيوت الأسرى أبطال عملية "حومش"، والمهددة بالهدم من قوات الاحتلال.

كما وصل البلدة عشرات الشباب من جنين وقراها ومخيمها للرباط أمام منازل الأسرى المهددة بالهدم في بلدة السيلة الحارثية، ومنع قوات الاحتلال من هدمها.

وأكد مصدر خاص، أن حارة الحارثية – رغم الأجواء الماطرة – مليئة بالشباب القادمين من كل قرى محافظة جنين للمبيت في البلدة والتصدي لقوات الاحتلال إذا ما أقدمت لهدم المنازل، مضيفاً أنهم يحاولون تنظيم الأمور وتسهيل وجود الشباب في البلدة.

ويأتي هذا التضامن والدعم والوقوف إلى جانب أهالي الأسرى الأبطال، تلبية لدعوات شبابية انطلقت مع إعلان الاحتلال نيته هدم منازل المعتقلين وهم الشيخ القيادي محمد جرادات والمجاهد محمود جرادات والمعتقلين عمر وغيث جرادات.

يذكر أن قوات الاحتلال قررت هدم منزل الأسير المجاهد محمود غالب جرادات غداً الخميس، حيث تتهمه بأنه المنفذ المباشر لإطلاق النار في عملية "حومش" البطولية.