هذا مافعله راكب في طائرة أمريكية محلقة في السماء..!

قالت شركة "أميركان إيرلاينز"، إن رحلة لها كانت متجهة إلى مطار لوس أنجلوس، الليلة الماضية، جرى تحويل مسارها بسبب بيان تهديد موجه للطاقم أصدره أحد الركاب.

وأقلعت الرحلة، بحسب الشركة، من مطار شارلوت دوغلاس الدولي وكانت متوجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.

ولفت متحدث باسم "أميركان إيرلاينز"، إلى أن الرحلة تم تحويلها، بسبب إدلاء أحد الركاب ببيان تهديد تجاه أحد أفراد الطاقم.

وهبطت الطائرة في مطار البوكيرك الدولي في نيو مكسيكو، حيث كانت سلطات إنفاذ القانون المحلية تنتظر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم تذكر شركة الطيران ماهية بيان التهديد، ولم تكشف عن اسم الراكب.