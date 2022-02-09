اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

اندلع مساء اليوم الأربعاء 9/2/2022، اشتباك وتبادل لإطلاق النار بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" عند الجدار العازل في بلدة العرقة غرب جنين، بالضفة المحتلة.

وأوضحت المصادر، أن إطلاق النار استهدف قوات الاحتلال التي كانت تجري أعمال تمشيط بالقرب من جدار الفصل العنصري، أو ما يعرف بـ “بوابة البديد”.

وأعدمت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من نابلس بالضفة المحتلة بدم بارد.

ويتعرض الفلسطينيون في جنين ومناطق متفرقة من الضفة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال؛ بهدف الضغط عليهم لتهجيرهم من أراضيهم.