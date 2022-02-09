يوم الإنترنت الآمن.. مختص يوضّح طرق الحصول على استخدام آمن للإنترنت.. !!

في اليوم العالمي للإنترنت الآمن، تتزايد الحاجة مع تطور التقنية وتأثيرها على الإعلام للحصول على تجربة استخدام آمنة، والوصول لإنترنت خالٍ من الخوف والتنمر وانتهاك خصوصية الآخر، وهذه أكبر التحديات التي يواجهها المستخدمون في العالم.

ومع الاهتمام المتزايد من قبل المستخدمين في الوصول إلى أفضل تجربة في استخدام الإنترنت، يذكر المختص في الإعلام الاجتماعي، أ.سائد حسونة، العديد من النصائح المهمة للحصول على انترنت آمن، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع خطوات مهمة أثناء استخدام الشبكة العنكبوتية، أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح حسونة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه النصائح تأتي بشكل موجز ومختصر ليسهل على المستخدم تمكين استخدامه للإنترنت في عصر انتهاك الخصوصية، وخطر التنمر والابتزاز الالكتروني، وتأتي هذه النصائح في النقاط التالية كما يلي:

1. لا تكرر كلمات المرور

من أهم نصائح التصفح الآمن عبر الانترنت هو الحذر من أن تكون كلمات المرور مطابقة لمعلوماتك الشخصية، مثل (رقم الهاتف أو تاريخ الميلاد.

2. كلمات قوية ومصادقة ثنائية

احرص أن تكون كلمة المرور خليط من الأرقام والرموز والأحرف الكبيرة، وتأكد من تفعيل المصادقة الثنائية للحسابات عبر تطبيق مخصص أو ما توفره المواقع من إعدادات.

تعتبر إضافة خطوة أخرى لتسجيل الدخول إلى أهم وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، والحسابات المالية أحد الضمانات لتوفير حماية مناسبة لبيانات المستخدمين. وتشتهر أنظمة المصادقة متعددة العوامل Multi-factor authentication ببعث رسالة نصية تتضمن رمز مكون من 6 أرقام لتسجيله خلال عملية الدخول إلى الحسابات. ورغم أن الاعتماد على تلك الخاصية أفضل من عدم وجود وسائل حماية من الأساس، إلا أنه يجب معرفة أن الرسائل النصية يمكن اعتراضها أو التجسس عليها بسهولة.

ويبقى أن من الطرق الأكثر أماناً في هذا السياق هو استخدام تطبيق خاص لتوليد الشفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر.

3. تجنب الدخول إلى المواقع المشبوهة والخطرة

من أبرز الأمور الواجب اتباعها للاستخدام الآمن للإنترنت هو تجنب المواقع المشبوهة وعدم الوقوع فى فخ الاختراق وسحب بياناتك الشخصية، فعندما تضغط نتيجة بحث ما في أحد المواقع تفاجأ بظهور عدد كبير من النوافذ المنبثقة وخاصة لمواقع إباحية قم بإغلاقها على الفور ثم شغل أداة فحص برامج التجسس والبرامج الإعلانية لتقييم وتصليح التلف.

4. الحذر من الرسائل البريدية الضارة (SPAM)

إن من أهم الأسباب التي تستطيع من خلالها الاشتباه برسالة بريد إلكتروني هو وجود ملف مرفق مع الرسالة إذ أن 85 في المئة من رسائل البريد الإلكتروني الضارة تحتوي على ملفات مرفقة من الأنواع الخمسة التالية.DOC – .XLS – .PDF – .ZIP – .7Z، وفق مدونة المهندس للتقنية، كما تؤكد المدونة أن الهاكر يستطيع من خلال هذا المرفق السيطرة على جهازك ومعلوماتك من خلال زرع فيروس.

5. احتفظ دائما بنسخة احتياطية

من المهم أن تحتفظ دائما بنسخة احتياطية لبياناتك ومعلوماتك وتخزينها في مكان مستقل ويفضل بعيدا عن الانترنت.

6. حساباتك البنكية ثغرة خطيرة، أمنها جيداً.

احرص بشكل مستمر على عدم اعطاء كلمات المرور الخاصة بالحسابات والتطبيقات البنكية وكذلك ارقام الحسابات المالية وبطاقة السحب والايداع للمواقع الغير آمنة، والتي تدعي الدفع عن طريق الانترنت.