بعد إحراق حفار شرق غزة.. صحفيون صهاينة يتهكمون على بينت

تهكم صحفيون صهاينة من رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت، بعد الأنباء التي تحدثت عن اقتحام عدد من الفلسطينيين السياج الحدودي، وإحراق حفار يتبع لقوات الجيش شرق قطاع غزة.

الصحفي غال بيرغر قال:" إن الاحتفالات بالسياج الجديد حول غزة كانت سابقة لأوانها"، وطالما أن هناك سياج قديم ويمكن أن يتم اجتيازه بلا مشكلة فلا يوجد ما يستحق الاحتفال به."

وتابع:" بالمناسبة، حماس أيضًا ربما تدرك نقاط ضعف السياج حول غزة - أين هو الجديد وأين هو القديم، هذا لا يعني أن السياج الجديد سيكون محكمًا ومضمونًا من كل سوء، دائمًا سيتم اختراق خط الدفاع، كما اعتدنا."

وزعم موقع "حدشوت بتاخون سدي"، أن عدد من الفلسطينيين تسللوا في الدقائق الأخيرة إلى غلاف غزة، وحاولوا الاستيلاء على معدات عسكرية في منطقة الحدود شرق "وسط القطاع"، ولم ينجحوا في ذلك، وألقوا زجاجة حارقة باتجاه مركبة هندسية وفروا عائدين إلى القطاع، مما ألحق أضرارا جسيمة في المركبة - لم تقع إصابات.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم جيش العدو :" إن قوات الجيش رصدت قبل قليل فلسطينيين اثنين تسللا عبر السياج من قطاع غزة إلى منطقة العائق الذكي وفلسطيني ثالث آخر اقترب من منطقة السياج - تقدم المشتبه بهم باتجاه شاحنة فارغة كانت تستخدم في أعمال صيانة السياج في المنطقة وأضرموا فيها النيران، وعادوا إلى القطاع".