غنيم: سيتم البدء بتنفيذ نظام التعرفة ونظام إنشاء مرافق المياه

ناقش رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع وفد فرنسي، المشاريع الاستراتيجية الممولة من الحكومة الفرنسية وآخر المستجدات المتعلقة بالعمل ضمن الخطط المقرة لإنجازها.

جاء ذلك لدى استقباله رئيس البعثة الفرنسية، نائب رئيس دائرة المياه والصرف الصحي في باريس فريدريك موريل، ومدير مشاريع المياه والصرف الصحي لفلسطين في باريس كاتيل ديفولي، والمدير العام للوكالة في فلسطين مارتين بيرنت، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

وأكد غنيم أن العمل في المشاريع سواء المياه أو الصرف الصحي جار وفق البرامج المخطط لها من خلال متابعة عمليات التنفيذ على الأرض، وحل الإشكاليات او احتياجات التي تتطلبها، مؤكدا أن إنجازها ضمن الإطار الزمني والمعايير المطلوبة يحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

وأشاد بالمشاريع التي جرى إنجازها حديثا، والتي أسهمت في تحسين خدمة المياه والصرف الصحي في العديد من المناطق، ومنها مشروع رابط المياه والطاقة في منطقة طوباس، وقرى شمال غرب جنين (اليامون)، ومحطة معالجة تياسير إضافة إلى دعم تشغيلها.

وأكد أهمية المشاريع قيد التنفيذ، لا سيما مشروع محطة معالجة المياه العادمة في محافظة الخليل، ومشروع الربط لكميات مياه إضافية غرب رام الله الذي سيتم طرحه قريبا.

من جانبه، ثمن موريل الإنجازات التي تم تحقيقها في المشاريع المنفذة والحالية، والمتابعة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الآلية المتفق عليها بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

وفي السياق، أكد غنيم لدى لقائه مدير عام مصلحة مياه محافظة رام الله والقدس عبد الخالق الكرمي، أن سلطة المياه قامت بإعداد الإجراءات اللازمة للبدء الفوري بتنفيذ نظام التعرفة الموحد، ونظام إنشاء المرافق المائية والتراخيص، بناء على مصادقة مجلس الوزراء.

وقال إن ذلك سينعكس على عمل مصلحة المياه سواء من خلال تطبيقها لنظام التعرفة أو من خلال البدء بتحويل المصلحة الى مرفق حسب النظام والقانون، وخطة إصلاح قطاع المياه التي تنفذها سلطة المياه.

كما بحث الطرفان مجموعة من القضايا المتعلقة بعمل المصلحة، وآفاق العمل المستقبلية لتطويرها باعتبارها المسؤولة عن تقديم خدمة المياه لمناطق امتيازها.

وأطلع الكرمي غنيم على الخطط والمشاريع التطويرية في مصلحة المياه في مجال تزويد كميات المياه بين التجمعات لتحسين وصول الخدمة، من خلال إنشاء خطوط ناقلة وتأهيل الشبكات التي أعدتها المصلحة بما فيها تأهيل الآبار.

وفي هذا الإطار أكد غنيم أهمية البرامج والمشاريع التي تقوم بها مصلحة المياه في منطقة امتيازها، وهذا يتطلب العمل على توفير الدعم اللازم، لضمان تحسين تزويد الخدمة، ووصولها لجميع المناطق المستهدفة.

وفي لقاء منفصل، أطلع غنيم من رئيس بلدية عقربا صلاح الدين جابر على احتياجات، والإشكاليات التي تواجهها البلدية، وسبل حلها.

وأكد صلاح حاجة المنطقة إلى مشروع للصرف الصحي لتفادي الحفر الامتصاصية التي باتت منتشرة في المنطقة، وتتسبب بمكرهة صحية وبيئية.

وفي هذا الإطار أكد غنيم أن سلطة المياه تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف محافظات الوطن لتكاملية العمل وتوحيد الآليات، والتي تتطلب تضافر جهود جميع الفئات ذات العلاقة، لتوحيد الرؤية والهدف بما يخدم الجميع وليس فئة دون غيرها، وأن تضع الهيئات المحلية على عاتقها بحث ودراسة كافة الإشكاليات التي تواجهها وتحول دون تحقيق الفائدة المرجوة لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.

وأشار الى أنه سيتم قريبا البدء بإنشاء مرافق المياه في جميع محافظات الوطن، والتي ستكون نواة لمرافق المياه الاقليمية مستقبلا وهذا يتطلب وجود وعي وإدراك لدى الجميع لأهمية هذا التوجه ومساهمته في توفير جسم مائي قادر على تقديم الخدمة على النحو الأمثل للمواطن.