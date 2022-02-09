إصابات بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في أريحا

أصيب شابان مساء اليوم الأربعاء 9/2/2022، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت قرب مخيم عين السلطان بأريحا بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة بمحاذاة منزل شهوان والذي حوله المستوطنون عنوة لكنيس يهودي.

وخلال المواجهات أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز صوب الشبان الذين ردوا بإشعال الإطارات المطاطية في المكان.

وكان الموقع معروفا ببيارة شهوان وموقع الفسيفساء الأثري الذي تم بناء البيت فوقه عام 1936 باتفاق مع حكومة فلسطين في عهد الانتداب في حينها، وحسب الشروط المفروضة.

بعد احتلال الضفة قررت سلطات الاحتلال استملاك الموقع، وبعد مجيء السلطة قررت إعادة المنزل لأصحابه، لكن ذلك لم ينفذ الأمر الذي جعله مستباحاً للمستوطنين الذين حولوه بالقوة الى كنيس يهودي.

ويقع بيت شهوان عند منتصف الطريق بين أريحا وقصر هشام، وبه أرضية فسيفسائية جميلة من القرن السادس الميلادي.