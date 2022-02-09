فصائل المقاومة تدعو أبناء شعبنا للتكاتف والتوحد لمواجهة الاحتلال وجرائمه

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جميع أبناء شعبنا وقواه المختلفة إلى مزيد من التكاتف والتوحد في مواجهة الاحتلال وجرائمه.

كما دعت الفصائل في بيان لها، إلى مزيد من العمل والضغط لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني في إطار وطني جامع يضم الجميع ولا يستثني أحداً.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه:

✒️ تصريح صحفي صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية

✒️ عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء 9-2-202

اجتماعاً طارئاً ومهماً على مستوى قيادي، شارك فيه أمين عام لجان المقاومة في فلسطين ، الأخ المجاهد أيمن الششنية، والأخ المناضل لؤي القريوتي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة ومسئولها في قطاع غزة، والأخ المجاهد خالد أبو هلال أمين عام حركة الأحرار، والأخ المجاهد أسعد أبو شريعة أمين عام حركة المجاهدين، والأخ المناضل محي الدين أبو دقة مسئول منظمة الصاعقة في قطاع غزة، والأخ المجاهد زكريا دغمش أمين عام حركة المقاومة الشعبية، إضافة إلى مشاركة إخوة من أعضاء المكتب السياسي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقد اتفق المجتمعون على تفعيل ومأسسة إطار فصائل المقاومة، ليستمر في أداء دوره الوطني بشكل أكبر خدمة لشعبنا وقضيتنا الوطنية، جنباً إلى جنب مع فصائل شعبنا كافة.

وتدعو فصائل المقاومة جميع أبناء شعبنا وقواه المختلفة إلى مزيد من التكاتف والتوحد في مواجهة الاحتلال وجرائمه، وإلى مزيد من العمل والضغط لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني في إطار وطني جامع يضم الجميع ولا يستثني أحداً.

المجد والخلود للشهداء الأبرار والحرية للأسرى.

ومعاً حتى التحرير والعودة إن شاء الله.

فصائل المقاومة الفلسطينية

الأربعاء 9-2-2022.