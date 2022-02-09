عطايا: إيران ستبقى سندًا للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير القدس وفلسطين

أثنى ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، على "الجهود الحثيثة التي تبذلها الجمهورية الإسلامية في إيران، من أجل تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، حتى تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني وعودة اللاجئين إلى ديارهم".

كلام عطايا جاء خلال مشاركته في "اليوم الصحي المجاني" الذي أقامته "جمعية الأطباء الرساليين بدون حدود الإيرانية" بالتعاون مع "الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله"، في مخيم شاتيلا، وذلك ضمن أجواء إحياء ذكرى الثورة الإسلامية في إيران.

وقال: "مجددًّا تثبت الجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وشعبًا، أنها مع فلسطين وشعبها، وستبقى داعمًا جديًّا وحقيقيًّا لمشروع تحرير فلسطين، وسيبقى الشعب الإيراني داعمًا لأشقائه الفلسطينيين، يساندهم ويتحمل الحصار الظالم والضغوط الهائلة، رافعًا لواء تحرير القدس وفلسطين، ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل والإمكانات المتاحة من أجل تحقيق ذلك".

وأضاف: "لم تبخل الجمهورية الإسلامية في إيران يومًا بتقديم الدعم اللازم بمختلف أشكاله لفلسطين، وها هي اليوم تدعم شعبنا في مخيمات لبنان صحيًّا، وتقدم الدواء للمرضى، لتسهم في تخفيف العبء عنهم".

وختم عطايا كلامه، قائلاً: "من هنا ندرك أن الثورة الإسلامية الإيرانية ستبقى كما انطلقت، داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته، حتى تحرير فلسطين والتخلص من سرطان الاحتلال الصهيوني، والهيمنة الأمريكية على منطقتنا العربية والإسلامية"، موجهًا "التحية للجمهورية الإسلامية في ذكرى انطلاقة ثورتها المباركة"، معاهدًا بأن "يبقى الشعب الفلسطيني وفيًّا لإيران وتضحيات شعبها من أجل تحرير القدس وفلسطين".