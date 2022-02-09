7 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

أصيب سبعة شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 9 فبراير 2022 قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع سبع إصابات، منها إصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وست إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

هذا وأطلق جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل"، الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان، في أعقاب وصول مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شبان في مدينة نابلس أمس.