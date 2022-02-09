طالع: أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة خلال جلسته الأسبوعية

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، عدة قرارات في جلستها الأسبوعية التي عقدتها اليوم.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه :" إنها قررت اعتماد مبلغ (570 ألف دولار)، لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال مشروع تخزين الوقود بمعبر رفح التجاري، بالإضافة إلى تمديد العمل لمدة عام بمشروع التشغيل الحكومي المؤقت من قوائم المسجلين بوزارة العمل، لعدد (400) وظيفة خدماتية وحرفية، حسب احتياج الوزارات".

كما قررت الموافقة على العرض المقدم لتوليد 5 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال حرق النفايات، والاستفادة منها بتعزيز قدرة شبكة الكهرباء.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

⭕️ تصريح صحفي:

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي القائد الوطني الكبير ونائب رئيس الوزراء السابق المهندس زياد شكري الظاظا، الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد حياة حافلة بالعمل الخيري والتربوي والسياسي والحكومي.

واستهلت جلسة اللجنة بقراءة الفاتحة على روح الفقيد وذكر مناقبه ومواقفه المشهودة خلال محطات عمله الحكومي.

واعتمدت اللجنة في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء؛ محاضر اجتماعات لجان: الشئون الإدارية، البنية التحتية، شئون الأراضي، ودرست اللجنة عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻اعتماد مبلغ (570 ألف دولار)، لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال مشروع تخزين الوقود بمعبر رفح التجاري.

🔻تمديد العمل لمدة عام بمشروع التشغيل الحكومي المؤقت من قوائم المسجلين بوزارة العمل، لعدد (400) وظيفة خدماتية وحرفية، حسب احتياج الوزارات.

🔻الموافقة على العرض المقدم لتوليد 5 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال حرق النفايات، والاستفادة منها بتعزيز قدرة شبكة الكهرباء.

🔻الموافقة على صرف مبلغ (24 ألف دولار) لصالح وزارة العدل، لاستيفاء شراء أجهزة خاصة بتجهيزات المعمل الجنائي، بما مجموعه (208 ألف دولار).

🔻الموافقة على توفير عدد (100) وظيفة ممرض، لصالح وزارة الصحة على بند التشغيل المؤقت لمدة شهر، تعزيزا لجهودها في التصدي للموجة الرابعة من جائحة كورونا.

🔻؜تكليف وزارة المالية بتغطية النفقات التشغيلية والاحتياجات الرأسمالية لصندوق النفقة التابع لمجلس القضاء الشرعي.

🔻إقرار توصيات لجنة دراسة المكافآت والحوافز للموظفين.

🔻اعتماد لائحة انتقال الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وفق المحددات بين ديوان الموظفين العام والدوائر الحكومية الأخرى.

🔻الموافقة على تفعيل الآلية المحوسبة وإيقاف كافة الإجراءات الورقية المتبعة حاليا في نظام الصرف من المستحقات للموظفين الحكوميين.

🔻الموافقة على إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، بناء على طلبهم.

🔻المصادقة على تشكيل اللجنة العلمية لمبيدات الآفات الزراعية، برئاسة وزارة الزراعة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية والخبراء.

🔻اعتماد توصيات وزارة الزراعة، بشأن استيراد بيض التفريخ من جمهورية مصر العربية.

🔻تخصيص مبلغ قيمته (25 ألف دولار) لتنفيذ استطلاعات رأي حول رضا المواطنين عن أداء وخدمات بلديات قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 9 فبراير 2022م