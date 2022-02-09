الإعلام العبري يزعم : فلسطينيون يقتحمون حدود غزة ويحرقون حفار عسكري

زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء، أن عدد من الفلسطينيين اقتحمت السياج الحدودي ، وأحرقت حفار يتبع لقوات الجيش شرق قطاع غزة.

وزعم موقع "حدشوت بتاخون سدي"، أن عدد من الفلسطينيين تسللوا في الدقائق الأخيرة إلى غلاف غزة، وحاولوا الاستيلاء على معدات عسكرية في منطقة الحدود شرق "وسط القطاع"، ولم ينجحوا في ذلك، وألقوا زجاجة حارقة باتجاه مركبة هندسية وفروا عائدين إلى القطاع، مما ألحق أضرارا جسيمة في المركبة - لم تقع إصابات.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم جيش العدو :" إن قوات الجيش رصدت قبل قليل فلسطينيين اثنين تسللا عبر السياج من قطاع غزة إلى منطقة العائق الذكي وفلسطيني ثالث آخر اقترب من منطقة السياج - تقدم المشتبه بهم باتجاه شاحنة فارغة كانت تستخدم في أعمال صيانة السياج في المنطقة وأضرموا فيها النيران، وعادوا إلى القطاع".

وتشهد المناطق الفلسطينية خاصة مدن الضفة الفلسطينية، حالة من التوتر، منذ أمس الثلاثاء، فقد وقعت عدة عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الاسرائيلي المتركزة في كافة حواجز مدن الضفة، تبنت على أثرها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الثلاثاء، استهدف "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس بوابل كثيف من الرصاص وبشكل مباشر قوات الاإحتلال قرب مستوطنة "ميفو دوتان" المُقامة على أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، رداً على أعدام الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة نابلس بدم بارد أثناء تواجدهم في سيارة مدنية ، في منطقة سكنهم وهم: "أدهم مبروكة"، ومحمد الدخيل، و"أشرف مبسلط".