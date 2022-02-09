إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال قرب حاجز الجملة شرق جنين

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء، إن" مسلحين فلسطينيين اطلقوا النار تجاه قوات جيش الاحتلال المتمركزة على حاجز الجملة شرق مدينة جنين".

وبينت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن عملية إطلاق النار التي نفذت تجاه جنود الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة شرق مدينة جنين، لم توقع إصابات في صفوف القوات".

وأشارت الصحيفة، إلى أن قوات الجيش اغلقت الحاجز وأجرت انتشار للقوات في محيط الحاجز.

ووقعت الليلة الماضية، عدة عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الاسرائيلي المتركزة في كافة حواجز مدن الضفة، فقد تبنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الثلاثاء، استهدف "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس بوابل كثيف من الرصاص وبشكل مباشر قوات الاإحتلال قرب مستوطنة "ميفو دوتان" المُقامة على أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت ثلاثة شبان من مدينة نابلس بدم بارد أثناء تواجدهم في سيارة مدنية ، في منطقة سكنهم وهم: "أدهم مبروكة"، ومحمد الدخيل، و"أشرف مبسلط".