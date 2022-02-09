داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس وأماكن فحص كورونا

نشرت هيئة المعابر و الحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (10 فبراير).

وبينت الهيئة في بيان لها وصل فلسطين اليوم " نسخه عنه، أن السفر ليوم غدٍ الخميس سيكون للاسماء المتبقية من الحافلة العاشرة والمتأخرون من الكشف السابق + الحافلتان: الأولى، والثانية حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2022/8)، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/6)، داعية المدرجة اسمائهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت المسافرين لضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـ.هداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر وضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وبشان فحص باقي الحافلات، أعلنت الهيئة عن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، وهني على النحو الآتي:

- الخميس 2/10: فحص الحافلات (باقي 2 حتى 4).

- الأحد 2/13: فحص الحافلات (5-7).

- الإثنين 2/14: فحص الحافلات (8-10).