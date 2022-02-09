تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، من المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة ارسال رسائل للمواطنين خلال الأسبوع المقبل تعلمهم عن آلية وموعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، فالمتعارف عليه، فنحو 100 ألف مستفيد ينتظرون أن تصل رسالة الأمم المتحدة على هواتفهم لتعلمهم بموعد صرف المساعدات النقدية، لأنها تساعدهم قليلا في تلبية احتياجات وشراء مستلزمات منازلهم، كونهم متعطلون عن العمل منذ سنوات طويلة، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاما.

ومنتصف كل شهر تقريبا تصل رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية بآلية وقيمة صرفها لذلك يبحث المواطنون عن تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، إلا أن رسالة أخرى تصلهم موعد صرفها، تحتوي على كود لتلقي أموال المساعدة من نقطة الصرف المتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة، وهو ما تسعى إليه وكالة "فلسطين اليوم"، لبحث أسماء المستفيدين.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

وقبل صرف المنحة القطرية بيوم أو يومين، تخرج اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي بتصريح صحفي للإعلان عن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، وهو غالبا ما تصرف لنحو 100 ألف شخص، إلا أن الأعداد تزداد أو تنقص وفق ما يرتئي القائمون على هذا الأمر.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة هي من تتولى تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، إلا أن الآلية تغيرت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في شهر مايو الماضي 2021، وأضحت الأمم المتحدة هي من تتولى الأمور كاملة.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير

وعادة ما يصل السفير العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مطلع كل شهر إلى غزة، عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز"، للاطلاع على مشاريع اللجنة، وبحث آلية صرف المنحة القطرية.

وبدأت قطر بصرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة منذ منتصف عام 2018، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتعمد أو يؤخر إدخال الأموال، لذراع واهية تهدف لتخنيق وتشديد الحصار على القطاع.

رابط المنحة القطرية حال تفعيله