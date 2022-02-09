الصحة برام الله تصدر تنويها مهما للمواطنين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، تنويها مهما للمواطنين بشأن عقد اللجان الطبية العليا.

وجاء في التنويه الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن " الوزارة تعلن بتأجيل عقد اللجان الطبية العليا في جميع المحافظات حتى بداية شهر آذار المقبل، وذلك بسبب الحالة الوبائية".

وفيما يلي نص التنويه كاملاً:

المواطنون الكرام

نُعلمكم بتأجيل عقد اللجان الطبية العليا في جميع المحافظات حتى بداية شهر آذار المقبل، وذلك بسبب الحالة الوبائية، وستحدد مواعيد المواطنين الذين كانت لهم لجان في هذا الشهر لاحقاً.

وزارة الصحة الفلسطينية