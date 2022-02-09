مستوطنون يقتلعون 60 غرسة زيتون غرب سلفيت

اقتلع مستوطنون، اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022، 60 غرسة زيتون، في أرض الخلايل بمنطقة "الرأس" غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين في البؤرة الاستيطانية المقامة حديثا على أراضي المواطنين بمنطقة "الرأس"، اقتلعوا غرسات الزيتون من أرضه، حيث تمت زراعتها قبل عدة أيام لمناسبة يوم الشجرة.

وقالت المصادر: "إن أعمار الغرسات تتراوح ما بين 3- 5 سنوات، مضيفا أنهم حطموا نوافذ وأبواب غرفة زراعية أسسها في المكان لحماية أرضه".

ولفتت إلى أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اقتلعت قبل ثلاثة أشهر 250 شجرة زيتون في نفس المنطقة.

يشار إلى أن المستوطنين بحماية جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، باقتلاع الأشجار واتلاف محاصل المواطنين، وهو ما يكبد أصحاب الأراضي خسائر كبيرة.