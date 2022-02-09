مستوطنون يجددون اعتداءهم على راعيتي أغنام شرق بيت لحم

جدد مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022، اعتداءهم على راعيتي أغنام، في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وقال الناشط في مجال المقاومة الشعبية أحمد غزال: "إن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" المقامة على أراضي المواطنين، اعتدوا على الشقيقتين فاطمة في الثلاثينات من عمرها ونايفة محمد عبيات في الأربعينات من عمرها، خلال رعي أغنامهما، كما اعتدوا على أغنامهما، ما أدى لإصابة رأسين منها بكسور".

وأضاف غزال، أن قوات الاحتلال قبل إطلاق سراح الشقيقتين، أجبرتهما على التوقيع على تعهد بعدم العودة مجددا إلى الأرض ورعي الأغنام، وإلا سيتم احتجاز الأغنام وفرض غرامة مالية.

يذكر أن اعتداء المستوطنين الأول على الشقيقتين عبيات كان قبل حوالي أسبوعين، حيث رشقهما المستوطنون بالحجارة، وأطلقوا الكلاب عليهما وعلى أغنامهما، واحتجزوهما لأكثر من ساعة.