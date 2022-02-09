كورونا فلسطين : 19 وفاة و"6091" إصابة جديدة بـ "كورونا"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:45 م
09 فبراير 2022
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أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 19 وفاة، و6091 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و8194 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات سجلت في المحافظات وفق التالي: قطاع غزة (4)، الخليل (6)، بيت لحم (3)، جنين (3)، قلقيلية (1)، نابلس (3).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 214، طوباس 78، قلقيلية 95، الخليل 508، بيت لحم 125، ضواحي القدس 56، جنين 190، نابلس 281، سلفيت 55، أريحا والأغوار 45، قطاع غزة 2647، مدينة القدس 1450، بعد إجراء 14272 فحصا.

 

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