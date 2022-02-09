مهجة القدس : مبررات الاحتلال بشأن نفق في عوفر للتغطية على كثرة إصابات الأسرى بكورونا

أكد تامر الزعانين الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاربعاء 9/2/2022 ، أن ادعاء إدارة مصلحة السجون باكتشافها مخطط لعملية هروب من سجن عوفر هو لحرف البوصلة عن الخطوات النضالية والتصعيدية التي يقوم بها الأسرى ضد تقليص عدد وساعات الفورة.

وقال الزعانين تعقيباً على ادعاء ضبط خريطة لنفق في سجن عوفر ، ان الاحتلال خلق المبررات الواهية من قبل مصلحة السجون، يأتي للتغطية على كثرة الإصابات في صفوف الأسرى بفايروس كورونا.

واعتبر الزعانين ان الاحتلال يسعى لفرض مزيد من العقوبات وخلق واقع اعتقالي أكثر مأساوية ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وكانت وسائل إعلام عبرية زعمت أن جهاز الامن الداخلي (الشاباك) قد أحبط محاولة هروب أسرى فلسطينيين عبر نفق يمتد أسفل سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة، الذي يقبع به مئات المعتقلين.

وأدعى الإعلام العبري، أن "القوات الاسرائيلية" قد عزلت الأسرى، بعد العثور على هذا المخطط المزعوم المماثل لعملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع في سبتمبر الماضي.