متى موعد تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين 2022 – 1443بتقديم عقارب الساعة

موعد تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين 2022 – 1443 ، ويبحث الملايين من الأشخاص على محركات البحث على الانترنت لا سيما على جوجل الشهير لمعرفة متى موعد التوقيت الصيفي وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي اعدها فريق فلسطين اليوم بعد البحث عن الموعد .

ووضعنا لكم الإجابة عن متى موعد تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين 2022 بعد الاهتمام الكبير الذي لاحظناه خلال الساعات الماضية ، ويتقدم عقارب الساعة إلى 60 دقيقة ، وعن تفاصيل هذا التساؤل فهو التالي:

موعد تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين 2022

وعن الإجابة عن هذا التساؤل فهو أن العمل بالتوقيت الصيفي قد يبدأ يوم 25/3/2022 وهو في أواخر شهر ربيع .

اضرار تشغيل مكيفات الهواء مع بداية فصل الصيف:

ويجيب مختص في مجال التبريد والتكيف عن أسئلة المواطنين حول أضرار تشغيل مكيفات الهواء، ويقول مدير مختبر الصحة والوسط المحيط في روسيا أنطور ياستريبوف، إن ابرز أضرار تشغيل مكيفات الهواء خلال فصل الصيف، هو تشغيل مكيف الهواء بصورة غير صحيحة، ما يسبب ليس فقط أمراض البرد، بل خطر آخر.

وأوضح الخبير، أن عدم تشغيل مكيفات الهواء في فصل الشتاء أو أوقات البرد، تتراكم في داخله كميات كبيرة من الغبار والاحياء المجهرية الدقيقة، ومع قدوم فصل الصيف، وتشغيل المواطنين مكيفات الهواء لأول مرة، يسبب ما يسمى متلازمة التهوية.

وبيّن مدير مختبر وزارة الصحة والوسط المحيط في روسيا، إن تشغيل مكيف الهواء عند أول مرة في فصل الصيف، وتسببه متلازمة التهوية، الناتج عن خروج ما تراكم بداخله خلال فصل الشتاء وموسم البرد مع الهواء إلى المكان المثبت فيه.

ونصح الخبير المواطنين، بضرورة تنظيف مكيفات الهواء وغسل المرشحات التي بداخله وذلك قبل بدأ تشغيل المكيف.

وأكد أن عدم تنظيف مكيفات الهواء لفترة طويلة، يُعد أرض خصبة لأفضل بيئة لتكاثر الأحياء المجهرية المختلفة، وتراكم الغبار وبذور النباتات وحبوب اللقاح وغيرها، وتلك البيئة غير الصحية يستنشقها الانسان عند تشغيل المكيف، ما قد يسبب له مشكلات صحية مزمنة.

وأشار إلى انه لا يقتصر ذلك على مكيفات الهواء وانما أيضا مكيفات الهواء في السيارات والحافلات الكبيرة، مشدَدًا على ضرورة إعادة تنظيف المكيفات مرات عدة، لتجنب الإصابة.