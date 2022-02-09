نادي الأسير: فيروس كورونا ينتشر في جميع أقسام سجن "نفحه"

أعلن نادي الأسير اليوم الأربعاء 9/2/2022 ، عن انتشار فيروس كورونا في جميع أقسام سجن "نفحه"، علماً أن عدد الأسرى فيه نحو (450) أسيراً.

وأوضح نادي الأسير في تقرير سابق له أن القسم متواجد فيه 60 أسيراً أصيبوا جميعاً بالفايروس، ويتواجد فيه عدد من المرضى وكبار السن.

ولفت نادي الأسير إلى: أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالڤيروس منذ انتشاره في السّجون.