السلطة تستدعى أحد كوادر "الجهاد" في نابلس

استدعى جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأسير المحرر جهاد صلاح أقرع (25 عاماً) من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، في إطار ملاحقة السلطة كوادر ونشطاء المقاومة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم إبلاغ المحرر جهاد بالتوجه إلى مقر الوقائي اليوم الأربعاء، دون الكشف عن أسباب وتفاصيل الاستدعاء.

يذكر أن المحرر جهاد كان قد اعتقل سابقًا عند أجهزة أمن السلطة بتاريخ 16/2/2014، بتهمة المشاركة في أنشطة إسناد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وكان المحرر جهاد الأقرع قد اعتقل سابقًا لدى سلطات الاحتلال بعد شهرين من اعتقاله عند أجهزة أمن السلطة، وأمضى في سجون الاحتلال (3 سنوات) بتهمة المشاركة ببعض أنشطة حركة الجهاد الإسلامي.