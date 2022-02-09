بالصور .. الاحتلال يزعم إحــباط عملية هروب للأســرى من سجن "عوفر"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن أن جهاز الامن الداخلي (الشاباك) أحبط محاولة هروب أسرى فلسطينيين عبر نفق يمتد أسفل سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة، الذي يقبع به مئات المعتقلين.

وأوضح الإعلام العبري، أن "القوات الاسرائيلية" قد عزلت الأسرى، بعد العثور على هذا المخطط المزعوم المماثل لعملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع في سبتمبر الماضي.

من جهته، أفادت "وزارة الأمن الداخلي ومصلحة السجون" في بيان لهما: بالعثور على الخطة بحوزة الأسرى في سجن عوفر منذ أيام وليست قبل أسبوع من حادثة نفق جلبوع".

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه تم ضبط خريطة تفصيليه للنفق والدوائر الأمنية في السجن. وقال مسؤول في إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" إنه "تم منع حدث خطير وعملية هروب كبيرة".

وأضاف: "على الفور تم توزيع الأسرى في الزنزانة إلى زنازين أخرى تحت حراسة مشددة".

وأعلنت مصلحة السجون الصهيونية صباح يوم الاثنين ( 6 أيلول/ سبتمبر الماضي)، تمكن ستة أسرى أمنيين من انتزاع الحرية من سجن جلبوع، من خلال نفق قاموا بحفره.

يشار إلى ان عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغت نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في السجون نحو 160 أسيرًا.



