بالفيديو صاروخ إيراني جديد يصل مداه 1530 كيلو مترًا

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن صاروخ باليستي (خيبر شكن) قادر على إصابة أهداف على بعد 1450 كيلو مترًا، بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية.

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيراني : أن الصاروخ الجديد يعد من الجيل الثالث لصواريخ الحرس الثوري بعيدة المدى حيث "يصل مداه إلى 1450 كم، ويعمل بالوقود الجامد ولديه إمكانية المناورة لتخطي الدروع الصاروخية والأنظمة المضادة للصواريخ".

وبيّنت أنه تم تقليص وزن الصاروخ إلى ثلث ما كان يزن في الجيل السابق، كما أن عملية التحضير لإطلاقه تستغرق وقتاً أقل بكثير من النماذج السابقة وتضاعفت سرعة هذه العملية لستة اضعاف، وأشارت الوكالة الإيرانية إلى: أن هذا الصاروخ صُمِمَ وتم تصنيعه بصورة كاملة بالاعتماد على الخبرات المحلية في إيران، وفق "تسنيم".

من جهته، قال قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري العميد حاجي زاده: "إن قوة الرأس الحربي للصاروخ تضاعف نظرا لاستخدام المزيد من المواد المتفجرة"، مؤكدا أن "هذا الصاروخ قدرات كبيرة لقوة الجو فضاء للحرس نظرا لإمكانياته وخصائصه".