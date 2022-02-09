أهالي النقب يتصدون لإقامة بؤرة استيطانية في قرية رهط

تصدى أهالي النقب، اليوم الأربعاء، لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي عائلة الزيادنة قرب رهط بالنقب المحتل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بوقوع مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال خلال محاصرتها للمكان، عقب اقتحام الأخير لقرية رهط، ضمن مساعي العدو في إقامة بؤرة استيطانية.

وكان قد اقتحم عشرات من المستوطنين، فجر اليوم الأربعاء، أراضي قرية عرب الزيادنة قرب رهط بالنقب المحتل، ونصبوا مجموعة من الخيام ووضعوا اليد على الأراضي بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المكان.

وتوجهت دعوات للأهالي في رهط بالتوافد إلى المنطقة والتصدي للمستوطنين وإخراجهم من الأراضي.

ووصل عضو كنيست الاحتلال "ايتمار بن جفير" مسلحًا بحماية قوات الاحتلال إلى أرض الزيادنة التي نصب عليها مستوطنون خيامًا لإقامة بؤرة استيطانية.

وأظهر مقطع فيديو مستوطنين يتراقصون بعد نصبهم خيامًا لإقامة البؤرة الاستيطانية.

واندلعت مواجهات خلال الشهر الماضي في النقب المحتل، كرد على قرار حكومة الاحتلال بدء تشجير أراض خاصة بفلسطينيي النقب، الأمر الذي عد محاولة لسرقة أراضيهم لصالح الصندوق، وسط تضامن شعبي واسع.