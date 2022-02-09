السعودية: قرارات جديدة بشأن القادمين والمغادرين

أعلنت وزارة الداخلية، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.

والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الداخلية إجراءات جديدة بشأن انتشار فيروس كورونا، بعد متابعة الوضع الوبائي محليا وعالميا.

وقررت المملكة إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأعلنت الوزارة أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

ولفتت إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وأشارت الوزارة، بحسب القرار، أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".