خلال 20 يوماً ..17 مليون تذكرة حُجزت لحضور مباريات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن أكثر من 17 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم طلبوا الحصول على تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022، خلال مرحلة المبيعات الأولى التي استمرت على مدى 20 يوماً فقط.

وقالت "الفيفا":" إن الطلبات تدفقت من مختلف دول العالم وأبرز هذه الدول: "الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والسعودية والإمارات والولايات المتحدة".

وأشارت إلى: أن المشجعين من داخل دولة قطر هم أكثر من تقدموا بطلبات الحصول على تذاكر المباريات.

وأضافت الفيفا:" أن عدد الطلبات لحضور المباراة النهائية وصل إلى "1.8 مليون طلب تذكرة".

ووفقًا لبيان "فيفا" سيتحقق مركز التذاكر التابع له من امتثال الطلبات المقدمة خلال مرحلة المبيعات الأولى، التي انطلقت في 19 يناير الماضي، للشروط، قبل تخصيص التذاكر لأصحابها.

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ومن المقرر التواصل مع جميع المتقدمين لإبلاغهم بنجاح طلباتهم سواء كلياً أو جزئياً، أو عدم نجاح طلباتهم للحصول على تذاكر المباريات، اعتباراً من الثلاثاء 8 مارس المقبل، وإفادة أصحاب الطلبات الناجحة بجميع الخطوات التي يجب عليهم اتباعها، والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر.

يذكر أنه سيتم بيع قرابة مليوني تذكرة فقط للمونديال، ويأمل فيفا في جني أكثر من 500 مليون دولار من بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022 بدولة قطر.