أحدث تردد قناة ميلودي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات بث مباشر HD .. أفلام ميلودي

أحدث تردد قناة ميلودي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات في مشاهدة الأفلام والمسلسلات بث مباشر بجودة عالية hd ، وعلى موقع جوجل الشهير يبحث الملايين من الأشخاص في جميع الدول العربية عن إشارة تردد قناة ميلودي ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم هذا التردد من أجل ضبطه على شاشات التلفاز من مشاهدتها أولاً بأول ، كما وضعنا لكم في أسفل المقالة أفلام قناة ميلودي .

ووضع لكم فريق الموقع تردد قناة ميلودي الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية ، ونشير لكم إلى أن الفضائية قد تفوقت على العديد من القنوات المحلية والعربية، لا سيما أنها تبث أحدث الأفلام الحصرية منها أفلام كندية على مدار الساعة دون توقف ، كما أنها تعد قناة تلفزيونية كندية مصرية.

قناة ميلودي الجديد

ونستكمل معكم باقي تفاصيل المقالة حول قناة ميلودي الجديد 2022 ، وهو مجموعة قنوات ميلودي الترفيهية كانت شركة إعلامية ترفيهية في الوطن العربي، وقناة ميلودي كانت تمتلك وتدير الخدمات المقدمة من عدة شركات مثل: شركة ميلودي إنترتينمنت ليمتد وخدماتها قنوات ميلودى هيتس - ميلودى أفلام – ميلودي كلاسيك - ميلودى دراما.

وبالإضافة إلى القنوات المذكورة ، فإن خدماتها تقدم أيضًا لشركة راديو ميلودي القابضة وخدماتها: ميلودي FM وشركات ميلودي للإنتاج الفني والتوزيع، شركة ميلودي أرتست مانجيمنت، شركة ميلودي بيكتشرز وشركة بروباجندا أرابيا وشركة بروباجندا ميديا ، وفيما يلي تردد القناة وهو التالي:

اضبط تردد قناه ميلودي أفلام 2022

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومعدل الترميز الخاص بها:27500

كما أن الاستقطاب: .أفقي

القمر الصناعي: نايل سات.

أما عن تردد القناة فهو كلا من : 11526 أو 12417





إليك قنوات ميلودي المفتوحة

إلى جانب ذلك ، وضعنا لكم قنوات ميلودي المفتوحة ، وهو التالي: ميلودي كلاسيك، ميلودي FM ( الأردن)، ميلودي FM ( سوريا)، ميلودي هيتس، ميلودي أفلام، ميلودي دراما.

شاهد أفلام ميلودي الجديد

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الأفلام التي تعرضها القناة أولا بأول : فيلم أنا بضيع يا وديع. فيلم همام في أمستردام. فيلم حرامية في تايلاند . يا أنا يا خالتي. فيلم ياباني أصلي. فيلم أمير الظلام. فيلم حالة حب.

ونستكمل معكم باقي المقالة حول أفلام ميلودي 2022 ، فيلم وش اجرام بطولة الفنان محمد هنيدي، الفنانة بشرى، ولبلبة. فيلم الدادة دودي بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز. فيلم غبي منه فيه بطولة هاني رمزي ونيللي كريم. فيلم علي سبايسي بطولة حكيم، وسمية الخشاب. فيلم السلم والثعبان بطولة هاني سلامة، وحلا شيحة، وأحمد حلمي. فيلم اللمبي 8 جيجا . فيلم 30 يوم في العز . فيلم عمارة يعقوبيان . فيلم إبراهيم الأبيض.