بالصور إضراب شـــامل يعم نابلس وطولكرم والاحتلال يخشى الساعات القادمة

عم الإضراب الشامل اليوم الأربعاء 9/2/2022 ، محافظتي طولكرم ونابلس حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة الذين قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باغتيالهم ظهر أمس .

كما أعلنت جامعة النجاح على الإضراب الشامل بكافة مرافقها .

واستشهد أمس أدهم مبروك (الشيشاني)، ومحمد الدخيل وأشرف مبسل ، وشيع أهالي نابلس أبناءهم الثلاثة وأعلنوا الإضراب الشامل.

ومن جهة اخرى أعربت وسائل إعلام "إسرائيلية" مساء أمس الثلاثاء عن مخاوفها من الساعات القادمة، بعد تنفيذ الجيش "الإسرائيلي" لعملية اغتيال الفلسطينيين الثلاثة مساء أمس في نابلس.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن كتائب شهداء الأقصى تُهدد بالرد على عملية تصفية ثلاثة من عناصرها في مدينة نابلس قائلةً: "دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وأن الرد قادم وسيقابل الدم بالدم."

فيما قال مراسل صحيفة معاريف تال ليف رام:" إن الساعات القادمة خطيرة، ربما يوجد أفراد آخرون من نفس الخلية التي كانت في السيارة، سيحاولون تنفيذ عملية انتقامية.

وأشارت صحيفة يديعوت أنه وبعد وقت قصير على عملية الاغتيال في الضفة، دخل مستوطن بسيارته إلى نابلس، وتم مطاردته من قبل فلسطينيين ما دفعه للفرار وترك السيارة، على ما يبدو لم يصب بأذى.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن وحدة اليمام الخاصة أعلنت اغتيال الفلسطينيين الثلاثة بزعم مشاركتهم في عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس.

وقال مراسل صحيفة معاريف العبرية، تال ليف رام: إن الخلية التي تم تصفيتها في نابلس كانت "قنبلة موقوتة" وكانت تتجهز لتنفيذ عمليات إطلاق نار مكثفة.









