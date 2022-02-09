الشيخ يُسلم "العالول" قائمة بالأشخاص الذين سيتمّ استبعادهم من مؤتمر فتح

بعد تمريره القرارات المُعدّة مُسبقاً في المجلس المركزي لـ" منظّمة التحرير الفلسطينية"، يتّجه تيار الرئيس محمود عباس في حركة "فتح"، إلى استكمال جهود عقْد المؤتمر الثامن للحركة، وسط مساعٍ لإقصاء جميع المخالفين داخلها.

وبحسب مصادر "فتحاوية" تحدّثت إلى "الأخبار"، فقد شكّلت الحركة، نهاية العام الماضي، لجنة مكوّنة من 25 عضواً من اللجنة المركزية و"المجلس الثوري" واللجنة الاستشارية، للتحضير لعقْد المؤتمر في 21 آذار، تتفرّع منها أربع لجان يتولّى رئاساتها أعضاء محسوبون على تيّار عباس، فيما جرى استبعاد شخصيات على صلة بعضو "المركزية" الأسير مروان البرغوثي، والقيادي المفصول ناصر القدوة.

ويرأس نائب رئيس "فتح"، محمود العالول، اللجنة التحضيرية، فيما يتولّى حسين الشيخ اللجنة اللوجستية التي ستؤمّن حضور الأعضاء والمكان الذي سيُعقد فيه المؤتمر، ويرأس صبري صيدم اللجنة الإعلامية، وعباس زكي اللجنة السياسية، وروحي فتوح لجنة النظام الداخلي.

ومنذ الشهر الماضي، شرعت هذه اللجان في عقْد اجتماعاتها التحضيرية، في وقت تتّجه فيه "اللوجستية" نحو تقليص أعداد المشاركين؛ إذ إضافة إلى استبعاد أشخاص من تيّارَي البرغوثي والقدوة، سيشمل التقليص حصّة قطاع غزّة لمصلحة الضفة الغربية، لتقتصر المشاركة من القطاع على الموالين لعباس، وغير المرتبطين بالقيادي المفصول من "فتح"، محمد دحلان، وفق المصادر.

وكان عضو "المجلس الثوري" في الحركة، فخري البرغوثي، تحدّث، مطلع الشهر الماضي، عن حملة إقصاء بدأها فريق عباس، لأعضاء يمثّلون تيار الأسير مروان البرغوثي، من جلسات المجلس. وقال إن "إرهاصات الإقصاء بدأت بمنعنا من المشاركة في أعمال المجلس الثوري في الحركة، وهذا سيُترجَم في المؤتمر الثامن".

وبحسب معلومات "الأخبار"، يسعى رؤساء اللجان الخمس إلى اعتماد نظام داخلي يمنع مشاركة أشخاص خالفوا قرارات تيّار عباس، في المؤتمر الثامن، تمهيداً لتزكية قيادات من هذا التيار. ولذا، أعدّ عضو "المركزية"، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، أخيراً، بعد مشاورات مع قيادات الأقاليم المحسوبين عليهما، قائمة بالأشخاص الذين سيتمّ استبعادهم من المؤتمر، وسلّماها لنائب رئيس "فتح"، محمود العالول.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن أعضاء "المركزية" مجمِعون على استبعاد ناصر القدوة من الحركة، واستبدال شخص آخر به ضمن اللجنة، فيما تتّجه الأنظار أيضاً نحو توفيق الطيراوي، الذي يسعى حسين الشيخ وماجد فرج إلى تحجيمه، كي لا يشكّل عقبة أمامهما في وراثة عباس، خلال الفترة المقبلة. كذلك، يواصل الرجلان نصْب الفِخاخ لعضو "المركزية"، جبريل الرجوب، الطامح إلى خلافة "أبو مازن"، في ضوء اتّهامات له بفشل جهوده في إقناع عدد من الفصائل، بما فيها "الجبهة الشعبية"، بالمشاركة في جلسة المجلس المركزي، بالإضافة إلى اتّهامه بضعضعة وضع السلطة وحركة "فتح" في مدينة الخليل.

وتندرج هذه التوجُّهات الإقصائية في إطار ما يسمّيها تيار عباس "متطلّبات المرحلة"، والتي تعني عملياً التخلّي عن جميع الشخصيات المؤمنة بالمقاومة المسلّحة ضدّ الاحتلال، وتلبية معايير إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي تريد قيادة "فتحاوية" تتماشى مع رؤيتها لتسوية الصراع وفقاً لـ"حلّ الدولتين".