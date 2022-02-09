موعد صرف المنحة القطرية الجديد عن شهر فبراير 2022 .. رابط فحص 100 دولار قبل قليل

إليك موعد صرف المنحة القطرية الجديد عن شهر فبراير 2022 ، ومع انتهاء شهر يناير الماضي والدخول في الشهر الجديد يترقب ألاف المستفيدين من المنحة القطرية صرف أموال المنحة بواقع 100 دولار لكل عائلة لا سيما أنه مضى 10 أيام من شهر 2 ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم التفاصيل كاملة في هذه السطور التي توضح لكم أحدث أخبار المنحة القطرية التي تم صرفها لأول مرة في عام 2018 بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة شرقي قطاع غزة .

وشهد محرك جوجل الشهير عمليات بحث عالية للتعرف على موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 2-2022 ، ويريد المستفيدون البالغ عددهم 97 ويزيد معرفة متى تصرف المساعدات النقدية التي يشرف على عملية صرفها رئيس اللجنة القطرية محمد العمادي ، كما تأتي المنحة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين السكان لا سيما بين أوساط الشباب .

موعد المنحة القطرية 2022

وعن تفاصيل موعد المنحة القطرية عن شهر 2- 2022 فإنه حتى كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد صرف المساعدات النقدية للأسر المنتفعة ، إلا أنه من المتوقع ان تكون عملية الصرف في جميع افرع البريد في محافظات القطاع الخمس .

كما حال تم الاعلان رسميًا عن رابط فحص المنحة القطرية وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة ، وتم الإعلان عن عملية توزيع الأموال الشهر الماضي بالتنسيق ستتم مع الأمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري. وفيما يلي الشروط .





شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة .

ثانيًا: عدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 2-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 2-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.