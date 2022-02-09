مكون من 3 طوابق.. الاحتلال يهدم مبنى في الناصرة



هدمت السلطات الإسرائيلية، منتصف الليلة الماضية، بناية مكونة من 3 طوابق في مدينة الناصرة بأراضي عام 48، وسط تواجد مكثف للشرطة الاسرائيلية وقوات مدججة حضرت لتنفيذ أمر الهدم، وذلك بحجة البناء غير المرخص.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت الأحد المُنصرم، منزل عائلة طارق محارب في حي شنير بمدينة اللد، وشردت 11 نفرًا من أبناء العائلة، بالإضافة الى تنفيذ اعتقالات في المكان بعد محاولة العائلة التصدي لهدم منزلها.

وصعدت السلطات الاسرائيلية من عمليات هدم المنازل والمحال التجارية في بلدات عربية بأراضي 48 في الآونة الأخيرة، بذريعة عدم الترخيص.