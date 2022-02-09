انهيار أرضي يودي بحياة 11 شخصا ويُصيب 35 آخرين في كولومبيا

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 35 آخرون بعد أن دفن انهيار أرضي عدة منازل في وسط كولومبيا يوم الثلاثاء.

ووقع الحادث في منطقة بالقرب من مدينة بيريرا في أعقاب هطول أمطار غزيرة في إقليم يحيط بالمنطقة يشتهر بزراعة البن، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وكالة إدارة الكوارث الكولومبية على "تويتر": "أدى الانهيار الأرضي الذي سُجل في الصباح الباكر في حي لايزنيثا حتى الآن إلى إصابة 35 شخصًا، وهم يخضعون للعلاج في المستشفيات، و11 قتيلا".

وأخلت السلطات المحلية عشرات المنازل المجاورة بعد أن فاض نهر أوتون.

وتشهد كولومبيا عادة انهيارات أرضية بسبب أراضيها الجبلية وتكرار هطول الأمطار وسوء بناء المساكن أو بنائها دون ترخيص.