صفارات الإنذار تدوي في محيط أم الفحم و شمال جنين

دوت صافرات الإنذار، الليلة، في محيط مدينتي أم الفحم وشمال جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل اعلام عبرية: "صواريخ مضادة أدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في أم الفحم وشمال الضفة الغربية".

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أنه خلال متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار، فإن صاروخا سوريا مضادا للطائرات أُطلق صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة وانفجر في الجو.

ونفذت قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين، بعد أن أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله رسمياً ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس، وهم "أدهم مبروكه الشيشاني"، "أشرف المبسلط"، و"محمد الدخيل".

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء 8/2/2022، اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن المقاومين أطلقوا في عمليتين منفصلتين النار تجاه قوات الاحتلال في جنين، إحداهما عند الجدار الفاصل في قرية العرقة، والأخرى قرب حاجز دوتان في أراضي بلدة يعبد.