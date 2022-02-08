بالصور حادثة نادرة.. ولادة ماعز بعين في منتصف رأسها!

في حادثة غريبة ونادرة، ولد ماعز بعين واحدة في منتصف رأسه في حالة فريدة من نوعها، مما ترك المزارعين في صدمة من أمرهم.

وأكد أحمد كارتال، 40 عامًا، وهو مزارع ماشية، أنه يربي الحيوانات منذ 25 عامًا في قرية جوكموسا في مقاطعة كيليس بتركيا، ولم ير قط أي شيء على مدى حياته مثل الماعز ذي العين الواحدة.

وقال كارتال: إنه ذهب لتفقد ماشيته ولاحظ ولادة طفل عنزة، وعند فحصه الحيوان المولود حديثًا عن قرب رأى مزارع الماشية أن عيون الماشية موجودة بإحكام في وسط جبهتها مثل عملاق ووحش المخيف من الأساطير اليونانية.

وأضاف: "ارتجفت عندما رأيت الماعز ذي الحالة النادرة في الحظيرة لأول مرة إثر ذهابي لتفقد أوضاع ماشيتي لم يصدر صوت، لكن عندما التقطت الصورة كان يراقبني".

وتابع: "إنها المرة الأولى التي واجهت فيها شيئًا كهذا، فلم أر أو أسمع شيئًا من هذا القبيل، والأشخاص الذين يرون الماعز يتفاجؤون أيضاً، ولا أستطيع التعامل مع الأمر وأريد من السلطات أن تأخذها وتبقيها على قيد الحياة". وفقًا لصحيفة "الديلي ستار" البريطانية.



