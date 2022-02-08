تحديث سعر الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 9 فبراير 2022

ارتفع سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، وسط استقرار أسعار المعدن الأصفر عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، نحو88.667 ألف ليرة (58.59 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، 66.501 ألف ليرة (43.94 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.722 ألف ليرة (34.18 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في لبنان

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 77.585 ألف ليرة (51.27 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2.757 مليون ليرة (1822 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 620.681 ألف ليرة (410.15 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة مدعوما قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المهمة للجدول الزمني لتقليل إجراءات التحفيز لدى المجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير/كانون الثاني أمس الإثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1820.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديليفكس "التوترات السياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا تدفع أسعار الذهب للارتفاع. والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة يوم الخميس". وأضافت أن التضخم في يناير/كانون الثاني الماضي، من المتوقع أن يرتفع عن مستوياته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من المتوقع أن يرتفع 7.3 بالمئة في يناير/كانون الثاني الماضي ليسجل أعلى زيادة منذ 1982.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم والمخاطر السياسية لكن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة 0.56 بالمئة إلى 22.86 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1015.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2258.29 دولار.